Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

materiali

Walt Disney

Intel

Microsoft

Salesforce.Com

Amgen

Coca Cola

Merck

Twenty-First Century Fox

Moderna

FOX

Nvidia

Garmin

Henry Schein

Amgen

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,86% sul, continuando la scia rialzista di tre guadagni consecutivi innescata lunedì scorso; sulla stessa linea l', che sale rispetto alla vigilia arrivando a 4.587 punti. Ottima la prestazione del(+2,1%); come pure, positivo l'(+1,22%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,45%),(+2,31%) e(+2,13%).Tra i(+3,36%),(+2,25%),(+2,18%) e(+2,18%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,58%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.Tra i(+7,42%),(+6,99%),(+6,88%) e(+6,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,00%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,58%.