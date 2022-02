Piquadro, fatturato in crescita del 36,4% nel terzo trimestre

Piquadro

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre (ottobre-dicembre 2021) con unrispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, mentre il fatturato consolidato dei primi nove mesi chiusi al 31 dicembre 2021, pari a 109,4 milioni di euro, segna una crescita del 33,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.Nell terzo trimestre, i ricavi delrisultano pari a circa 16,8 milioni di Euro ed inmentre i ricavi del marchiorisultano pari a circa 7,5 milioni di Euro ed in crescitaI ricavi delle vendite realizzati dallarisultano pari a 21,4 milioni di Euro ed in crescitaDal punto di vista geografico si è registrato un fatturato di 18,6 milioni di Euro nel mercato italiano, in incremento del 60% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021, mentre nel mercato europeo, il Gruppo ha registrato un fatturato di 25,5 milioni di Euro in aumento del 27,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021.La Posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2021 era positiva per circa 13,9 milioni di euro ed in miglioramento di circa 9 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta adjusted di 5 milioni registrata al 31 dicembre 2020. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 era negativa e pari a 36,9 milioni di Euro, includendo l’effetto del principio contabile IFRS 16, ed in miglioramento di oltre 6 milioni di Euro verso la PFN al 31 dicembre 2020-.