PNRR, nasce tavolo monitoraggio misure a sostegno Enti locali

(Teleborsa) - Monitorare attentamente leintrodotti a sostegno degliche dovessero emergere sui territori.Questoappena istituito, coordinato congiuntamente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'Economia, del Dipartimento per le politiche di coesione, di Regioni, Province e Comuni."Il Governo ha raccolto l'allarme dei sindaci e degli amministratori locali all'assemblea Anci di Parma - sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione,- approvando un ventaglio di misure senza precedenti.attraverso trasferimenti diretti, fondi appositi e regole semplificate e rapide di reclutamento del personale. Tramite le convenzioni stipulate - o in corso di definizione - con Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, Sogei e le possibilità di intervento riconosciute a Medio Credito Centrale sono stati, inoltre, predisposti strumenti di assistenza tecnica a supporto delle fasi di progettazione e attuazione dei progetti PNRR. Adesso bisogna accertarsi che a questo sforzo legislativo e amministrativo seguano i fatti.