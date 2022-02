Relatech annuncia crescita a doppia cifra ricavi 2021

Relatech

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi pro-forma pari a circa 31 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto ai 20,4 milioni del 2020. I risultati pro-forma tengono conto dell’acquisizione della partecipazione della società Dialog Sistemi formalizzata in data 21 maggio 2021 e Gruppo SIGLA formalizzata in data 29 giugno 2021.I ricavi delle vendite consolidati senza pro-formare le acquisizioni di Dialog Sistemi, Gruppo SIGLA sono pari a Euro 27,9 milioni circa, in crescita del 52,5% rispetto allo stesso periodo del 2020.Nel 2021, la crescita endogena dei ricavi delle vendite, a parità di perimetro con il 2020, è pari a circa il 20%.