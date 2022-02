Renenergetica, Presidente Stefano Giusto assume anche incarico Ad

Renergetica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) ed operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di maggioranza Stefano Giusto la carica di Amministratore Delegato, in precedenza ricoperta da Rosa Maria Arnau Noguer.Arnau, che ha lasciato la carica "per sopravvenuti impegni personali", mantiene il proprio ruolo di Consigliere di Amministrazione senza deleghe.“Ringrazio la dottoressa Arnau per il prezioso contributo sin qui fornito alla Società nel ruolo di Amministratore Delegato e per l’ulteriore supporto che continuerà a fornire quale Consigliere di Amministrazione", ha commentato Giusto, confermando "l’impegno ed il committment, tanto dell’azionista di controllo Exacto quanto mio personale, per lo sviluppo e la crescita della Società".