Superbonus, si lavora a un decreto per sbloccare la cessione dei crediti

(Teleborsa) - Il governo è pronto a "sbloccare con un nuovo decreto ladeiderivanti dai". Lo hanno fatto sapere i deputati delGiovanni Currò e Vita Martinciglio, rispettivamente vicepresidente e capogruppo della commissione Finanze alla Camera. Una scelta definita "inevitabile" dopo le diverse richieste arrivate dalle diverse forze politiche – dai 5 Stelle fino a Forza Italia come da Fratelli d'Italia all’opposizione – e da "un intero settore penalizzato gravemente", hanno aggiunto i due pentastellati.Nell'ultimoin chiaveera stata infatti ridotta a una sola la cessione del credito fiscale maturato. Il solo annuncio aveva spinto gli operatori, Poste e Cassa Depositi e Prestiti, a congelare i servizi di acquisto dei crediti d'imposta legati ai diversi bonus edilizi (Superbonus 110%, bonus facciate ed ecobonus) per il timore che le limitazioni blocchino effettivamente tali strumenti. Su quest'onda, ancheha temporaneamente sospeso l'acquisizione di nuove pratiche da privati, condomini e imprese che applicano lo sconto in fattura, mentre prosegue normalmente la finalizzazione delle pratiche con crediti fiscali già maturati e cedibili nel rispetto delle scadenze fissate dal decreto, e l'acquisizione di crediti fiscali dai soggetti aggregatori che operano tramite sconto in fattura.I due deputati hanno difeso la misura, sostenendo che lo spettro delle frodi non giustifica le ricadute negative sull'intera, che il bonus ha contribuito a rilanciare "dopo anni di crisi e di mancanza di lavoro". Soprattutto perché dall'odierna interrogazione inè emerso che "soltanto una minima percentuale" delle truffe, che hanno già raggiunto quota quattro miliardi di euro, riguarda il Superbonus 110%, hanno sottolineato Currò e Martinciglio.