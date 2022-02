Walt Disney in rally festeggia la trimestrale e l'outlook

Walt Disney

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,27%.Il colosso dell'intrattenimento ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2022 con un, salito da 32 centesimi a 1,06 dollari, contro i 74 centesimi del consensus. Isono cresciuti del 34% annuo a 21,82 miliardi, contro i 20,27 miliardi stimati dagli analisti. Disney ha chiuso il 2021 con 129,8 milioni di abbonati a Disney+, per una crescita del 37% annuo e rispetto ai 124,7 milioni degli analisti. Gli utenti totali dello streaming si sono attestati a 196,4 milioni, contro i 191,1 milioni previsti dal mercato.Disney hadi 230-260 milioni di abbonati ai servizi di streaming di Disney+ (Espn+ e Hulu) entro il 2024.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 156 USD. Primo supporto individuato a 149,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 162,4.