Banca Profilo, utile netto record nel 2021

Al 31 dicembre 2021, Banca Profilo e le sue controllate chiudono l’esercizio con un utile netto record pari a 11,7 milioni di euro (+34,5% a/a), in crescita di 3 milioni di euro rispetto al risultato dello scorso esercizio, inclusa la plusvalenza da cessione di BPdG pari a 2,3 milioni di euro.

(Teleborsa) -La, inclusa la Raccolta Fiduciaria Netta, si attesta a 5,9 miliardi di euro (+10,1% a/a), in aumento di circa 0,6 miliardi di euro rispetto ai 5,3 miliardi di euro del 31 dicembre 2020, sia per l’effetto mercato sia per la raccolta netta positiva del periodo sui clienti privati e nonostante l’uscita di alcune rilevanti posizioni di custodia istituzionali a redditività nulla. Laaumenta di 29,9 milioni di euro passando dai 950,3 milioni di euro dello scorso anno ai 980,2 milioni di euro del 31 dicembre 2021, questi ultimi comprensivi della raccolta diretta proveniente dall’emissione del primo certificate Bonus Cap effettuato nel primo trimestre del 2021. La, esclusa la Raccolta Fiduciaria Netta, si incrementa di 0,5 miliardi di euro, passando dai 3,6 miliardi di euro del 31 dicembre 2020 ai 4,1 miliardi di euro del 31 dicembre 2021 (+13,6%).Il totaleal 31 dicembre 2021 è pari a 65,8 milioni di euro (+13,9%), in crescita di 8,0 milioni di euro rispetto ai 57,8 milioni di euro dell’anno precedente.Ilalla fine del 2021 si attesta a 17,4 milioni di euro (+22,3%) in crescita rispetto ai 14,2 milioni di euro del passato esercizio.Il, a 19,6 milioni di euro, è in riduzione di 2,2 milioni di euro (-10,0%) rispetto ai 21,7 milioni dello scorso esercizio.Nei dodici mesi del 2021,è pari a 15,5 milioni di euro (+3,1%), in aumento rispetto ai 15,0 milioni di euro rilevati nel 2020.