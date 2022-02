Caro energia, Pichetto: si lavora per recuperare più risorse possibili ed evitare scostamento

(Teleborsa) - Tornare a estrarre gas e utilizzare le riserve strategiche. Sono questi due degli elementi su cui si discute nell'elaborazione del decreto per affrontare il. L'ha spiegato in un'intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera Gilberto Pichetto, sottosegretario allo sviluppo economico. "Aspettiamo la stesura finale (del decreto del governo), in questo momento si sta lavorando per recuperare più risorse possibili per disporre di cinque miliardi, evitando comunque uno scostamento di bilancio", ha detto Pichetto."Tra le misure del decreto - ha aggiunto - potrebbe esserci ladeglirelative al sostegno alle energie ricavate da, ma al momento, ripeto, non c'è un quadro completo. Ci sono inoltre ipotesi sia di aumentare la capacità estrattiva di gas nazionale, sia di ricorrere a una nuova parte delle riserve strategiche. Nel caso si decidesse di estrarre più gas si creerebbe, d'altra parte, la condizione per ripristinare al più presto le riserve strategiche. Questa produzione aggiuntiva potrebbe essere destinata a prezzi calmierati ai settori cosiddetti energivori".