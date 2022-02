CiviBank, nel 2021 utile record di 14,1 milioni di euro

(Teleborsa) - CiviBank ha chiuso il 2021 con un, in crescita del 108,2% rispetto allo scorso esercizio, che rappresenta il miglior risultato in 135 anni di storia della banca (dopo il 2015 quando ci fu l'utile straordinario della cessione ICBPI). Idel territorio sono stati pari a 773 milioni di euro (+16,9% a/a), mentre le masse amministrate da Civibank salgono a 7.844 milioni di euro (pari al 22% del PIL della Regione Friuli Venezia Giulia).Al 31 dicembre 2021 isi attestano a 3.280 milioni di euro, in crescita del 10,1% rispetto al 31 dicembre 2020 (2.978 milioni di euro). Ilsi attesta a 76,5 milioni di euro, in crescita del 20,1%. Lesono pari a 36,2 milioni di euro, in crescita del 15,8%.Alla chiusura del periodo i(NPE), al netto delle rettifiche di valore, totalizzano 126 milioni di euro, in calo del 12,5% rispetto a dicembre 2020, con un coverage ratio del 51,1%. Ilsale al 16,4%, anche per effetto dell'operazione di rafforzamento patrimoniale conclusasi nel secondo semestre del 2021.La, rappresentata già al netto della componente riferita a controparti centrali, registra una consistenza di 3.320 milioni di euro, in crescita del 8,1% rispetto al 31 dicembre 2020. La, ammonta a 1.245 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto al 31 dicembre 2020. L'ammontare di risparmio gestito è pari a 1.049 milioni di euro, in aumento dell’ 11,2% rispetto al 31 dicembre 2020.