ENAC, premiate tre giovani donne pilota in occasione della giornata delle ragazze nella scienza

(Teleborsa) - Nella giornata internazionale dedicata allee allenella, il Presidente dell’, Avvocato dello Stato, e il Direttore Generale,, hanno assegnato a tre giovani donne pilota il Premio “Fiorenza de Bernardi” per l’anno 2021. Il Premio è stato istituito dall’ENAC nel 2020 in onore della Comandante Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di linea italiana, con l'obiettivo di promuovere la cultura aeronautica e l'inserimento delle donne nel settore dell'aviazione civile.La consegna deicoincide con la ricorrenza dell’11 febbraio, voluta dall’ONU per incentivare l’accesso paritario delle donne nelle(Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Il Premio è stato ideato come tributo alla prima donna pilota di linea in Italia, ma anche come esortazione che l’ENAC rivolge al mondo femminile, proprio nella giornata dedicata alle ragazze e alle donne nella scienza, per far accrescere la consapevolezza delle straordinarieprofessionali che il settore può offrire. C’è sempre più bisogno della visione dei giovani per costruire il futuro, soprattutto ora che è stato avviato il passaggio dall’aviazione civile al comparto aerospaziale.Questi i premi assegnati, in riferimento all’anno 2021, per: Premio “Fiorenza de Bernardi” 2021 a Marissa Bidussi nata nel 2005, la più giovane ad aver conseguito nel 2021 la licenza di aliante (Glider SFCL), Premio “Fiorenza de Bernardi” 2021 a Alice Trevisan nata nel 2004, la più giovane ad aver conseguito nel 2021 la licenza PPL(A), Licenza di Pilota privato di velivolo, Premio “Fiorenza de Bernardi” 2021 a Rosanna Spezzacatena nata nel 2001, la più giovane ad aver conseguito nel 2021 una licenza commerciale CPL(H), Commercial Pilot Licence.