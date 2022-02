eVISO, accelera crescita risultati nel primo semestre

eVISO

(Teleborsa) - Accelera la crescita diche, nel, ha registrato ricavi pari a circa 99 milioni di euro, in aumento del 221% rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente.Larisulta positiva (cassa) per 5 milioni, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta positiva al 30 giugno 2021 di circa 7 milioni."Sono convinto che nell’arena delle materie prime - commenta- l’Intelligenza artificiale sia lo strumento necessario per competere e affrontare con solidità la sfida dei Big Data. Il modello di business di eVISO è lineare: usare gli strumenti di intelligenza artificiale proprietari e l’enorme mole di dati, raccolta ogni giorno dai nostri robot, per crescere con forza con servizi veloci, competitivi e scalabili: +90% di volumi energia, +6.224% di volumi gas, +406% di utenti serviti e infine 100 tonnellate di mele negoziate con successo nel nostro marketplace proprietario smartmele.eviso.it. Tutto ciò tenendo però conto di un contesto macroeconomico generale significativamente impattato da una dinamica inflazionistica su energia e materie prime mai osservata nel recente passato".