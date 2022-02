Giù le piazze asiatiche orfane di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta debole per le principali borse asiatiche orfane della piazza di Tokyo chiusa per festività nazionale. I listini d'estremo oriente seguono la scia negativa disegnata da Wall Street dopo che l'inflazione oltre le attese ha registrato l'aumento annuo più consistente dal 1982 e, riacceso i timori di accelerazioni restrittive dalla parte della Federal Reserve.Perde terreno, che ritraccia dello 0,73%.In lieve ribasso(-0,59%); come pure, variazioni negative per(-0,87%).Negativo(-1,49%); come pure, in ribasso(-1,05%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'tratta 0,24%, mentre il rendimento delè pari 2,78%.