illimity, utile netto 2021 a 65,6 milioni centra guidance

(Teleborsa) - Nell'l'esercizio 2021,di profitti, generando un, più che raddoppiato rispetto al 2020 (31,1 milioni di euro). Il ROE si attesta a circa il 10%. Nel solo 4° trimestre, l’utile netto si attesta a 19,4 milioni di euro , in aumento del 3% rispetto ai 18,8 milioni del terzo trimestre 2021, e del 187% rispetto ai 6,8 milioni di euro del quarto trimestre 2020.nell’anno 2021 a 110,6 milioni di euro (+147% rispetto ai 44,8 milioni di euro riportati nel 2020). Significativa crescita del business, con oltre 1,1 miliardi di euro di volumi di crediti e investimenti originati nell’esercizio 2021, in aumento del 24% su base annua.a circa 271,2 milioni di euro (+56% a/a), sempre più diversificati e bilanciati tra le componenti margine di interesse e margine da servizi. Il margine di intermediazione nel quarto trimestre si è attestato a circa 77,8 milioni di euro, in crescita sostenuta sia su base trimestrale (+17%) sia su base annua (+34%). La divisione Distressed Credit si conferma il principale contributore, generando il 73% del totale ricavi realizzati nell’anno.con indicatori ai massimi livelli del sistema - CET1 Ratio al 18,8% (19,3% pro-forma per l’inclusione delle azioni speciali) – e solida posizione di liquidità (pari a circa 0,7 miliardi di euro).Nel 2021 sono inoltre state poste le basi per una solida crescita dei profitti e della redditività anche nel 2022. Fra le novità la, il primo business store digitale di servizi finanziari e credito sviluppati da illimity per far crescere le PMI. b-ilty è una piattaforma bancaria completamente digitale, concepita sulla base dei suggerimenti di centinaia di imprenditori e progettata ispirandosi a modelli tipici delle soluzioni digitali più diffuse al mondo.Nelle prossime settimane, grazie alle capacità digitali e immobiliari, illimity lancerà anche la società proptech più innovativa d'Italia. La società testimonierà l'ingresso nel mercato immobiliare libero, caratterizzato da grande dimensione e forte bisogno diinnovazione.