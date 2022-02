In rosso Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

utilities

beni di consumo secondari

Walt Disney

Boeing

Coca Cola

Amgen

Microsoft

Home Depot

Cisco Systems

Mattel

Micron Technology

O'Reilly Automotive

C.H.Robinson

Garmin

Qualcomm

Bed Bath & Beyond

Adobe Systems

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,47% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 4.504 punti.Pesante il(-2,33%); come pure, depresso l'(-1,83%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,75%),(-2,61%) e(-1,78%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,41%),(+1,33%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,53%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,84%.Sensibili perdite per, in calo del 2,55%.In apnea, che arretra del 2,52%.Tra i(+7,65%),(+3,29%),(+2,85%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,37%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,35%.Affonda, con un ribasso del 5,12%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,5 punti; preced. 67,2 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,7%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 1,3%).