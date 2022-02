Intred, fatturato 2021 supera 40 milioni

Intred

(Teleborsa) - Il fatturato al 31 dicembre 2021 dirisulta pari a 40,4 milioni di euro, in crescita di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L’incremento - spiega la società nella nota dei conti - è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in banda ultra-larga, pari a 20,6 milioni, aumentate del 31% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.rispetto all’anno precedente - ha commentato-. La continua crescita di Intred, ottenuta in un anno molto difficile, fortemente condizionato dal perdurare degli effetti della pandemia da Covid-19, è stata possibile grazie a tutte le componenti della società che hanno lavorato con grande impegno e determinazione nei vari progetti, con un focus particolare sul Bando Scuole, su cui sono state concentrate numerose risorse., trainata soprattutto dalle vendite nella pubblica amministrazione".