Seduta molto negativa per il comparto materie prime dell'Italia (-1,58%), perde molto Intek Group

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha chiuso la giornata a quota 21.910,5 con una perdita di 346,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 258, dopo una partenza a 256.Tra le azioni del, pesante, che chiude gli scambi con un -2,67%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,34%.