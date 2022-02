Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia (-2,11%), giornata no per Triboo

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Rai Way

Ftse SmallCap

Triboo

Alkemy

Mondadori

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 10.511,5 con una perdita di 224 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 265, dopo una partenza a 267.Tra leitaliane, retrocede, con un ribasso dell'1,40%.Tra le azioni del, la peggiore è, che tratta in perdita del 2,00% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.