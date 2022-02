Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street inizia l'ultima seduta della settimana con un, quando l'aumento dell'ha allarmato gli investitori, che si aspettano un aumento più rapido dei tassi di interesse da parte della. Variazione pari a +0,03% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.507 punti. Pressoché invariato il(+0,02%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,09%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,92%) e(+0,67%).Al top tra i(+1,32%),(+0,99%),(+0,66%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.(+1,68%),(+1,32%),(+0,99%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,00%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,5 punti; preced. 67,2 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,7%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 1,3%).