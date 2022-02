UnipolSai, utile 2021 a 723 milioni

UnipolSai

(Teleborsa) -, così come la controllante Unipol , ha superato i target del piano industriale "Mission Evolve", in scadenza con il bilancio 2021.Nel triennio 2019-2021, il gruppo assicurativo ha generatoconsuntivi consolidati cumulati pari a 2.231 milioni di euro, contro i 2.000 milioni di target di Piano, e l’erogazione di dividendi cumulati previsti per 1.5281 milioni di euro contro i 1.300 milioni previsti a Piano.Il Gruppo UnipolSai ha realizzato nel 2021 un, rispetto al corrispondente risultato dell’anno precedente (853 milioni di euro) che fu particolarmente influenzato dalla riduzione della sinistralità conseguente ai lockdown decretati dal Go verno per fronteggiare la pandemia Covid-19.lldel Gruppo, si attesta al 92,5% (95% netto riassicurazione), con un loss ratio pari al 64,0% ed un expense ratio 2 pari al 28,5%.L’individuale di UnipolSai, al 31 dicembre 2021, è pari al 331%, in miglioramento rispetto al 318% di fine 2020. L’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 286%3 (281% al 31 dicembre 2020).Ai soci Unipol ha proposto il pagamento di unNel corso del 2021 l'individuale è salito dal 318% al 331% mentre quello consolidato dal 281 al 286%.