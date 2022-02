CNA Ncc Auto, passi avanti in Ddl Concorrenza

(Teleborsa) -guarda con favore alche contiene alcune misure di semplificazione per l’attività.In particolare il presidente di CNA Ncc Auto,, rileva che è un passo in avanti positivo “l’intenzione del Governo di ridurre la mole di adempimenti amministrativi, che in molti casi sono veri e propri oneri “vessatori” per le aziende sane e rispettose delle norme”. Positiva anche l’indicazione contenuta nel provvedimento di “rivedere il sistema sanzionatorio a cominciare dalla modifica dell’art. 85 del Codice della strada”., funzionale alla interconnessione domanda-offerta. La condizione tuttavia deve essere di non offrire aperture alle pretese di deregolamentazione da parte di talune