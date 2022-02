Covid, da domani scatta l'obbligo del Green Pass rafforzato a lavoro

(Teleborsa) - Da domani, martedì 15 febbraio, gli over 50 saranno obbligati ad avere ilper lavorare, sia che si tratti di lavoratori del settore pubblico, sia di quello privato, dipendenti o autonomi. Per chi provasse a entrare in uffici, negozi o qualsiasi altra sede di lavoro, senza certificazione verde, scatterà ladall’incarico e dallo stipendio.Nel frattempo, sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Lesono invece 281 (ieri erano state 191). Sono 12.134.451 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.590.615, in calo di 48.058 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.296. I dimessi ed i guariti sono10.392.540, con un aumento di 76.553 rispetto a ieri.Sono 283.891 iper il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italian (ieri 462.881). Ilè al 10%, in calo rispetto all'11,2% di ieri. Sono invece 1.173 i pazienti in, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 63. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050, ovvero 10 in meno rispetto a ieri.I dati del monitoraggio, aggiornati al 13 febbraio, ha rilevato che la percentuale di posti letto inoccupati da pazienti con Covid-19 cala al 12% (-1% in 24 ore) in Italia e cala anche in 10 regioni: Abruzzo (al 13%), Basilicata (6%), Liguria (12%), Lombardia (9%), Marche (17%) Pa Bolzano (7%), Piemonte (13%), Puglia (12%), Toscana (14%), Umbria (7%). Cresce, invece, in Molise (con +5% arriva a 15%), Calabria (con +3% arriva a 15%) e Friuli Venezia Giulia (19%). Tasso stabile in Campania (9%), Emilia Romagna (14%), Lazio (19%), PA Trento (16%), Sardegna (14%), Sicilia(13%), Val d'Aosta(12%), Veneto(8%).Resta ferma al 25%, in Italia, l'occupazione dei reparti dida parte di pazienti con Covid-19 ma, in 24 ore, la percentuale cresce in 8 regioni e province autonome: Basilicata (al 27%), Campania(28%), Friuli Venezia Giulia(31%), Molise(24%), PA Bolzano(23%), PA Trento(25%), Umbria(30%). Cala in 5: Calabria(31%), Liguria(31%), Lombardia(18%), Puglia(25%), Toscana(22%). È stabile in Abruzzo(al 36%), Lazio(30%), Emilia Romagna(23%), Marche(29%), Piemonte(24%), Sardegna(26%), Sicilia(34%), Val d'Aosta(25%), Veneto(17%)