Crisi Ucraina, a picco Borsa Mosca e rublo

(Teleborsa) - I venti di guerra che soffiano tra Russia e Ucraina non risparmiano le vendite al mercato russo che scivola a picco insieme alle principali borse europee.L'cede al momento circa 4 punti percentuali, dopo essere arrivato a perdere oltre il 5%.arrivata oltre 88 rubli per euro per poi assestarsi a 86,95, e volata fino a 78 rubli per dollaro, prima di stabilizzarsi a 76,5., in caso di invasione da parte di Mosca. Il, che oggi visiterà Kiev e domani Mosca, ha confermato che la situazione è "critica" ed ha minacciato "sanzioni immediate" alla Russia in caso di attacco."Nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia creerà un incidente per giustificare l'azione militare che aveva pianificato da sempre", ha detto ilche ha parlato di "minacce imminenti" e della possibilità che la Russia usi un "pretesto" per invadere l'Ucraina.Una posizione avallata anche dalche ha ribadito "siamo pronti a continuare il lavoro della diplomazia, ma siamo anche pronti a rispondere in modo unitario e deciso con i nostri alleati" in caso di attacco di Mosca.