(Teleborsa) - I venti di guerra che soffiano tra Russia e Ucraina spingono in avanti i prezzi del gas sui timori per una improvvisa riduzione dei flussi che arrivano dalla Russia.Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo dell'8% a 83,5 euro al Mwh, dopo aver registrato un aumento a doppia cifra a 88 euro. A Londra il prezzo sale del 4% circa a 185,8 penny per Mmbtu.L'escalation di tensioni si fa sentire anche sui prezzi del petrolio che volano sui massimi da 7 anni