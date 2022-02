Falck Renewables: IIF conclude acquisizione il 24 febbraio, poi OPA

Falck Renewables

(Teleborsa) - L'acquisizione del 60% dida parte di Infrastructure Investment Fund (Iif), annunciata lo scorso 20 ottobre, si potrà perfezionare il prossimo 24 febbraio. Lo fa sapere, con una nota, la stessa Falck Renewables spiegando che "si sono avverate tutte le condizioni" per procedere con l'operazione, in particolare dopo il via libera del Segretario di Stato britannico per le imprese, l'energia e la strategia industriale (Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy) e della Federal Energy Regulatory Commission statunitense.IIF intende designare Green Bidco quale acquirente della partecipazione di maggioranza detenuta da Falck. Immediatamente a seguito del perfezionamento dell’Operazione,per cassa, sul restante capitale sociale della società al medesimo prezzo per azione offerto a Falck, con l’obiettivo di revocare dalla quotazione le azioni della Società in conseguenza dell’Offerta (anche attraverso le procedure di “sell-out” e/o “squeeze-out”) o mediante fusione dellaSocietà in Green Bidco (il “Delisting”).Inoltre, IIF ha informato la società che Green Bidco promuoverà, al (o in prossimità del) closing dell’Operazione,convertibile denominato “Euro 200.000.000, 0.00 per cent. Senior Unsecured Equity-linked Green Bonds due 2025”, a condizioni economiche equivalenti a quelle dell’Offerta, rivolta esclusivamente a investitori qualificati.