Giornata drammatica a Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di, in avvio di settimana, che si allinea alla caduta di Wall Street venerdì, mentre aumentano i timori degli investitori per le crescenti tensioni al confine con l'Ucraina e per i rischi geopolitici derivanti a livello mondiale.L'indice giapponese, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,15%.In rosso(-1,43%); come pure, in forte calo(-1,52%).Pesante la Borsa di(-2,02%); in moderato rialzo(+0,26%).La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,13%. Seduta fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Sostanzialmente invariata sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,22%, mentre il rendimento per ilè pari 2,8%.