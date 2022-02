Il comparto bancario a Piazza Affari si muove verso il basso (-5,09%), netto calo registrato da BPER

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

BPER

Banco BPM

Fineco

mid-cap

Illimity Bank

Banca Popolare di Sondrio

Credem

Ftse SmallCap

Banca Sistema

Banca Finnat

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 11.482,4 perdendo -605 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 109, dopo un avvio di sessione a 112.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, in forte ribasso, che mostra un -6,05%.In caduta libera, che affonda del 5,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,37%.Tra leitaliane, a picco, che presenta un pessimo -5,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,43 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio del 3,28%.Tra le azioni del, si muove verso il basso, con una flessione del 3,31%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%.