Il settore servizi per la finanza a Piazza Affari si muove verso il basso (-4,84%), giornata in discesa per Anima Holding

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 118.019,5 perdendo -5.851,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 542, dopo un avvio di sessione a 556.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi finanziari di Milano, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,90% sui valori precedenti.Crolla, con una flessione del 5,41%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,33%.Tra leitaliane, ribasso per, che tratta in perdita del 7,46% sui valori precedenti.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,71%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,27%.Tra ledi Piazza Affari, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,76%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,81%.