ILBE, accordo per acquisizione maggioranza di SoBe Sport

ILBE

(Teleborsa) -(Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 60% di SoBe Sport S.r.l., punto di riferimento per la comunicazione ed il marketing in ambito sportivo, per atleti ed allenatori professionisti.Con l’acquisizione di SoBe Sport, ILBE, comunicazione & marketing.L'accordo prevede unpari a 658.000 euro, per una quota rappresentativa pari al 31,38% del capitale sociale di SOBE Sport, oltre che l’assegnazione al venditore (il fondatore della società Gian Luca Voulaz) di azioni ordinarie di ILBE per un controvalore complessivo, comprensivo di, pari a 600.000 euro per una quota rappresentativa pari al 28,62% del capitale sociale di SOBE Sport, a seguito di un aumento di capitale destinato. Il numero di dette azioni sarà determinato con riferimento al prezzo ufficiale di Borsa del periodo antecedente la transazione.L'acquisizione del 60% di SoBe Sport dovrà essere perfezionata entro i primi sei mesi del 2022.L’accordo prevede, altresì, opzioni call e put, rispettivamente, in capo a ILBE e al venditore, per l’acquisto della restante quota, pari al 40%, per un valore complessivo pari a 1.000.000 di euro, che ILBE potrà esercitare, in un arco temporale di due anni, a partire dalla data di perfezionamento, mentre il venditore potrà esercitare a partire dal 1° luglio 2023 sino al 30 settembre 2023. Le opzioni prevedono che il 40% della transazione sarà regolato in denaro, mentre il residuo 60% sarà regolato attraverso il conferimento in natura della residua quota della società. Le azioni che il venditore riceverà saranno determinate con riferimento al prezzo unitario medio ponderato per i volumi delle azioni del periodo antecedente la transazione.Ildi Sobe Sport sarà composto da Gian Luca Voulaz, fondatore della società, che rimarrà Presidente e Amministratore Delegato, da Giorgio Paglioni, Amministratore Delegato finanza di ILBE e da Francesco D’Intino, Consigliere di ILBE.