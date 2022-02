(Teleborsa) - Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato le parti sociali per affrontare le vertenze relative agli stabilimenti della multinazionale americana dell'elettronicaL'incontro per lasi svolgerà mercoledì 16 febbraio alle 16, mentre quello per l'Acc martedì 22 alle 11.Prevista unain presenza e videoconferenza, per entrambe le riunioni.