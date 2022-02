L'MBA del MIP Politecnico di Milano è tra i primi 100 al mondo

(Teleborsa) - L'international, la Graduate School of Business che fa parte della School of Management dell'ateneo milanese, è al, secondo il Financial Times Global MBA Ranking. Se si circoscrive il ranking alle sole business school legate a un’università tecnica, il MIP è seconda a livello europeo, dietro solamente all’Imperial College Business School (UK). Tra i punti di forza che hanno favorito l'ingresso del MIP in classifica c'è una: l'incremento percentuale della retribuzione media a tre anni dal conseguimento del Master è passato dal 76% al 94%, se comparato con i dati dell'anno scorso. Relativamente al cosiddetto value for money, vale a dire il rapporto qualità-prezzo, la business school del Polimi è sesta al mondo."Per un numero sempre maggiore di studenti in tutto il mondo, il nostro Master Full Time in Business Administration rappresenta il. La qualità del nostro percorso formativo per eccellenza ci viene riconosciuta dall'autorevole ranking del Financial Times, a dimostrazione di quello in cui da sempre crediamo: la scelta di un MBA oggi si rivela decisiva per la crescita professionale di un leader in azienda", hanno commentato, rispettivamente Presidente e Dean del MIP Politecnico di Milano.L'international Full Time MBA ha ottenuto un buon punteggio anche nell', calcolato considerando la cittadinanza degli studenti e la location in cui hanno lavorato pre-MBA, a master completato e tre anni successivi: il 28 posto del MIP conferma la qualità dei propri Alumni riconosciuta a livello italiano ed internazionale. Inoltre, il MIP è 30esimo al mondo per la proporzione delle ore di(etica, green, responsabilità sociale) sul totale delle ore di insegnamento (criterio environmental, social and governance).