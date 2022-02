La crisi ucraina spaventa i mercati. A Milano banche al tappeto

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - I venti di guerra che soffiano tra Russia e Ucraina e le tensioni con gli Stati Uniti pesano sui listini europei, mentre le frizioni geopolitiche alimentano spingono in avanti i prezzi di gas di petrolio . A questo nervosismo si aggiungono anche le preoccupazioni per l'andamento dell'inflazione e le prossime mosse delle banche centrali. Sul listino milanese, affondano le banche mentre torna a crescere lo spread BTP-Bund.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%: attesa nel pomeriggio, al Parlamento europeo per il report annuale dell'Eurotower. Lieve calo dell', che scende a 1.854,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 93,23 dollari per barile dopo la nuova fiammata dei prezzi.In salita lo, che arriva a quota +167 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,84%.in apnea, che arretra del 3,10%, tonfo di, che mostra una caduta dell'1,75%; lettera su, che registra un importante calo del 2,88%., che affonda con una discesa del 3,21%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 28.423 punti, ritracciando del 3,18%.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,68%.Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche:, che ottiene -5,33%. Affonda, con un ribasso del 5,22%. Crolla, con una flessione del 5,16%.Calo deciso per, che segna un -5,07%.di Milano,(+0,77%),(+0,57%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,41%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 5,78%.