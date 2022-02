Piquadro, informativa su azioni proprie

Piquadro

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 7 e l'11 febbraio 2022, complessivamente 24.999 azioni proprie al prezzo medio di 1,9853 euro, per un controvalore pari a 49.629,35 euro, nell'ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 27 luglio 2021.A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, all'11 febbraio, il produttore italiano di pelletteria detiene 1.440.938 azioni proprie pari al 2,8819% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,si muove in territorio negativo e si attesta a 1,985 euro, con un calo dell'1,73%.