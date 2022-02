San Valentino, Adr lo festeggia con cioccolatini e video social

(Teleborsa) - Cioccolatini donati a passeggeri ed operatori aeroportuali. Così oggista festeggiando la ricorrenza di, la festa degli innamorati. Uno scalo, tra l’altro, che dallo scorso weekend vede il transito di molte coppie, in partenza o in arrivo, che hanno scelto di festeggiare la ricorrenza in destinazioni estere o italiane. L’augurio di Adr arriva anche suicon un video che ha come colonna sonora l’iconica “Can’t help falling in love” di Elvis Presley.