Simest, Corte conti: nel 2020 oltre 4 miliardi per sostegno a imprese italiane all'estero

(Teleborsa) - Per il perseguimento degli obiettivi istituzionali,(Società italiana per le imprese all’estero) ha mobilitato e gestito nel complessoa valere su risorse proprie e su quelle dei fondi agevolati. Particolare importanza ha assunto la gestione del Fondo 394/81, più volte rifinanziato per il contrasto alla crisi economica innestata dalla pandemia, nell’ambito delle risorse assegnate allo scopo dalÈ quanto emerge dalla relazione della Sezione controllo enti della Corte dei conti sulla gestione 2020 della SIMEST nella quale i giudici contabili rilevano che, malgrado gli effetti economici globali dovuti alla crisi pandemica, la società ha proseguito - in linea con il Piano Industriale 2019-2021 di Cassa Depositi e Prestiti - nella sua mission istituzionale di assistenza alle imprese determinate ad accrescere la presenza sui mercati internazionali, con ciò favorendo il sostegno all’ export.La gestione economica - pur condizionata, osserva la Corte,- evidenzia un utile 2020 di 4,61 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al risultato negativo del 2019: esito da imputarsi al risultato di gestione (che passa da -21,68 a 11,32 milioni) e, soprattutto, al “risultato netto dell’attività obbligatoriamente valutate al fair value con impatto a conto economico”, aumentato di 17,37 milioni di euro rispetto al 2019, in cui era negativo per 27,13 milioni.Il “isultato dell’attività principale dell’Ente, è aumentato da 16,35 a 30,67 milioni di euro; il risultato di gestione, cresciuto di 33 milioni, ammonta a 11,32 milioni di euro. Dall’esame condotto dalla Corte sul rendiconto finanziario, emerge che le tre aree di attività (operativa, di investimento e di finanziamento) mostrano un miglioramento 2020 nei saldi, nello specifico, di 51,2 milioni di euro per l’attività operativa e di 7,09 per quella di investimento. Migliorato di 37,09 milioni di euro, anche il risultato finale di tesoreria rispetto al 2019.Ildella SIMEST al 31 dicembre 2020 consiste in 305,13 milioni di euro; le “attività finanziarie”, che ammontano a 532,36 milioni, si confermano voce principale dell’attivo e costituiscono il 96,44% dell’intero ammontare. Le partecipazioni al 31 dicembre 2020, iscritte al costo storico, raggiungono un valore complessivo di