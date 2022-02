Sostenibilità, ENEL X avvia partnership con Nuova Solmine

(Teleborsa) - Catturare l'energia termica in eccesso e trasformarla in energia elettrica, senza emettere CO2 in atmosfera: è il primo passo della. Si tratta della progettazione e installazione delal mondo in uno stabilimento per la produzione di acido solforico. Il progetto verrà realizzato con ilsocietà partner di Enel X, attiva in progetti di efficienza energetica. "La tutela del territorio e la sicurezza dell'intero ciclo della progettazione – spiega Enel in una nota – sono al centro dell'accordo, un approccio ecosostenibile che porterà rilevanti benefici soprattutto in termini di salvaguardia ambientale: il nuovo sistema ORC consentirà unche nei 20 anni di vita dell'impianto arriverà a 75mila tonnellate"."La collaborazione con Nuova Solmine è un esempio dell'impegno costante di Enel X nell'accrescere il livello di sostenibilità dei partner – dichiara–. La transizione energetica impone la creazione di nuovi modelli di business industriali più etici e rispettosi dell'ambiente e oggi, con la realizzazione dell'impianto ORC in stabilimento, inizia un percorso virtuoso che mette l'avanguardia tecnologica al servizio di processi di produzione più sicuri, circolari e attenti alle esigenze del territorio"."La sinergia tra Enel X e Nuova Solmine porterà alla realizzazione di ulteriori progetti nel rispetto dei principi ESG (Enviromental, Social and Governance), con l'obiettivo di accelerare il processo di sostenibilità dell'azienda toscana rendendola un modello di riferimento per il territorio – dichiara–. In fase di studio abbiamo progetti per lo sviluppo della mobilità elettrica e per la produzione di idrogeno verde".