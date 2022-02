Webuild, comunicazione settimanale sull'acquista di azioni proprie

Webuild

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 7 all’11 febbraio 2022 compresi, complessive 419.469 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 1,7896 euro per azione, per un controvalore pari a 741.442,32 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2021.A seguito degli acquisti effettuati, Webuild detiene, all’11 febbraio, 3.060.845 azioni ordinarie proprie rappresentative dello 0,306% del capitale sociale ordinario.Sul listino milanese, peggiora la performance della, che alla chiusura mostra un calo del 2,63%