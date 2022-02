Ambienta lancia fondo con strategia azionaria long-only ambientale

(Teleborsa) - Ambienta SGR, uno dei maggiori asset manager europei focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha, una nuovaArticolo 9 ai sensi della SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari). Il fondo, con un "approccio olistico all'investimento sostenibile che guarda a tutti i settori dell'economia, incentrato su società caratterizzate da forti vantaggi competitivi nel campo del controllo dell’inquinamento e dell'uso efficiente delle risorse", spiega in una nota. La società ha anche annunciato di aver ricevuto il premio ESG Champions Award 2022 da MainStreet Partners come miglior fondo alternativo per il comparto Ambienta X Alpha."Investiamo esclusivamente in soluzioni che affrontano le questioni ambientali di cui- ha commentato Fabio Ranghino, partner e responsabile della sostenibilità e della strategia di Ambienta - Dopo essere stati pionieri applicando il concetto al private equity, questo successo conferma l’applicabilità del nostro approccio ai mercati pubblici, perché la sostenibilità crea valore in tutte le asset classes".