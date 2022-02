Borse europee accelerano, schiarite su Ucraina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre sembra allentarsi la tensione in Ucraina: aiuta la notizia del ritiro di alcune truppe russe adiacenti a Kiev.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. L'attenzione degli investitori resta sempre concentrata sui tassi USA dopo che ilha ribadito la sua posizione a favore di un rialzo di 1 punto percentuale del costo del denaro, entro luglio.Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.850,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,36%, scendendo fino a 92,25 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,95%.decolla, con un importante progresso dell'1,76%, composta, che cresce di un modesto +0,68%; in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,52%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,82%), che raggiunge i 26.897 punti; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 29.300 punti.di Piazza Affari, svetta+6,77% che, dopo il via libera del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), ha sottoscritto il contratto di acquisizione dell'80% di Banca Carige detenuto dallo stesso FITD e dallo Schema Volontario di Intervento.Vola, con una marcata risalita del 3,80%.Brilla, con un forte incremento (+3,59%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,58%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,00%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,69%),(+3,91%),(+3,74%) e(+2,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,71%.