Carburanti, ancora aumenti per benzina e gasolio al top dal 2012

(Teleborsa) -, che in base alla rilevazione del MISE hanno raggiunto un. Si tratta dei prezzi alla pompa, quando la verde aveva superato 1,830 euro al litro.E questa mattina i principali marchi hanno ritoccato leggermente all'insù i prezzi di listino in attesa che vengano incorporato gli ultimi aumenti che hanno visto il greggio sfondare la soglia dei 95 dollari. La consueta rielaborazione di Staffetta Quotidiana su dati del MISE fotografa la benzina self service a 1,834 euro/litro ed il diesel a 1,710 euro/litro.Lacosta così l, mentre per ilsi spende. Codacons segnala che si tratta di un rincaro da +16,75 euro a pieno, che determina unaa famiglia solo per i maggiori costi di rifornimento."Rincari senza sosta quelli dei carburanti che stanno avendo effetti diretti sui prezzi al dettaglio con incrementi dei listini in tutti i settori, e che rappresentano una emergenza paragonabile a quella delle bollette", afferma il presidente Carlo Rienzi."I nuovi record dei carburanti stanno producendo in questi giorni rincari a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, e pesano come un macigno sulle tasche degli italiani", concorda Assoutenti, anticipando che "il combinato bollette/benzina avrà effetti enormi sul potere d’acquisto dei cittadini, e rischia di determinare nel 2022 una forte contrazione dei consumi da parte delle famiglie"."Una emergenza che impoverisce i consumatori ma arricchisce le casse dello Stato che grazie agli incrementi dei listini dei carburanti incamera maggiori entrate grazie alle tasse che gravano su benzina e gasolio", denuncia il presidente Furio Truzzi sollecitando una sterilizzazione dell’Iva ed una riduzione del peso delle accise-.