Casta Diva balza in borsa dopo l'acquisizione di Genius Progetti

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 0,38 euro per azione con un, secondo l'ultimo prezzo battuto alle 9.02. Il titolo è infatti ine mostra un rialzo teorico superiore al 10%, rimanendo ila metà a seduta. La società - quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo - ha annunciato ieri sera a mercati chiusi di aver firmato un contratto peruna quota del 90% (e fino al 98%) di, agenzia di eventi di Sassuolo. Nel 2021 Genius ha sviluppato un valore della produzione di oltre 22 milioni di euro con EBITDA di 3,1 milioni di euro, pari ad una marginalità del 14%. A seguito del closing (previsto tra fine marzo e inizio aprile), Casta Diva Group pubblicherà il, che terrà conto della spinta derivante dall'integrazione con Genius."L'acquisizione di Genius rappresenta unin questa strada promettente, che riteniamo strategica per lo sviluppo di CDG. Pensiamo inoltre che sia una tappa importante del percorso che in pochi anni potrebbe portare Casta Diva Group alla leadership del mercato italiano e a un buon posizionamento in quello europeo", ha commentatodel gruppo.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,39 e successiva a 0,42. Supporto a 0,36.