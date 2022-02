Casta Diva, precisazioni sull'acquisizione di Genius Progetti

Casta Diva Group

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha fornito alcunein merito all'. L'operazione è stata annunciata ieri sera e ha fatto balzare il titolo in borsa, anche vista la taglia della società acquisita. Ladi Genius Progetti al 31 dicembre 2021 è positiva (cassa) per 8,8 milioni di euro circa, che - al netto della gestione del capitale circolante commerciale - risulta positiva (cassa) per circa 2,3 milioni di euro.di Genius mostrano un Valore della Produzione pari a 10,3 milioni di euro; un EBITDA pari a 1,4 milioni di euro e un Totale Attivo pari a 6,2 milioni di euro. Viene sottolineato che l'operazione, ovvero un'operazione attraverso la quale un'azienda non quotata acquisisce una società quotata, con il risultato che la società acquirente sarà quotata in borsa.Intanto è ottima la performance di, che si attesta a 0,387 con. Il titolo è il migliore dell'indice FTSE Italia Growth. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,3993 e successiva a 0,4363. Supporto a 0,3623.