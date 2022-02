Civitanavi Systems, esordio a Piazza Affari il 17 febbraio

(Teleborsa) -finalizzato all’ammissione alle negoziazioni, uno dei principali operatori attivi nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e ad investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America. In nessuna giurisdizione era prevista un’offerta al pubblico.Avvalendosi della facoltà prevista dalla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto Informativo, la Società e Civitanavi Systems, sentiti i Joint Global Coordinators, hanno optato per collocare nell’ambito dell’Offerta medesima un numero complessivo di n. 7.760.000 Azioni, di cui n. 5.760.000 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dalla Società in data 13 gennaio 2022 e n. 2.000.000 Azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore.L’, concessa dall’Azionista Venditore in favore dei Joint Global Coordinators, è stata concordemente adeguata a massime n. 776.000 Azioni, pari al 10% dell’ammontare complessivo delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta.Ilè stato fissato in EUR 4,00 per azione.Ad esito del Collocamento Istituzionale, ilsarà pari al 25,2% del capitale sociale di Civitanavi (ovvero il 27,8% in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe) e la capitalizzazione della Società, calcolata sul Prezzo di Offerta, alla data di inizio delle negoziazioni, è pari a circa EUR 123 milioni.In base al Prezzo di Offerta, i proventi netti spettanti alla società in relazione all’Aumento di Capitale, al netto delle commissioni massime (ivi incluse le eventuali componenti discrezionali) da riconoscersi ai Joint Global Coordinators e allo Sponsor, ammontano a circa 21,8 milioni di euro. Tali proventi netti saranno utilizzati dalla Società per sostenere l’attuazione dei propri obiettivi strategici, ulteriori rispetto a quelli già inclusi nel proprio piano industriale.Ladelle Azioni su Euronext Milan con codice ISIN IT0005466153 è stata fissata da Borsa Italiana per il giorno 17 febbraio 2022. Lo stesso giorno è stata fissata la data di pagamento delle Azioni.Il Collocamento Istituzionale è stato coordinato e diretto da Berenberg e Intermonte in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.Intermonte agisce anche in qualità di Sponsor ai fini dell’ammissione a quotazione delle Azioni.