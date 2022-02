Coronavirus in Italia, continua flessione curva. Ancora tante vittime

(Teleborsa) - Oggi si registranoa fronte di oltrecon il tasso di positività che si attesta al. Ancora alto il numero dellehe sono oggi, martedì 15 febbraio,Questi i numeri diffusi come ogni giorno dal Ministero della Salute. Il totale di nuovi casi segna una flessione delrispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando erano stati 101.864 casi.anche i pazienti in terapia intensiva (1.119 in totale, 54 in meno di ieri) e i ricoverati con sintomi:?15.602, 448 in meno di ieri.Alla data del 31 gennaio scorso, lae con una variabilità regionale tra il 95% e il 100%”. E' quanto rileva l’ultima flash survey condotta dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità insieme al Ministero della Salute e ai laboratori regionali, oltre alla Fondazione Bruno Kessler.Intanto, "per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione",negli hub vaccinali, in qualsiasi orario della giornata, Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.Lo ha detto il ministro della Saluteintervenendo nel corso del digital talk "Smart è chi smart fa". "Siamo dentro una fase nuova: l'altissimo tasso di vaccinazioni e una variante che si è scoperta con minore capacità di ospedalizzare ci consegnano un quadro nuovo che ci consente dha aggiunto.