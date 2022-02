Debito pubblico, Unimpresa: entro fine legislatura 400 miliardi da rinnovare, preoccupa lo spread

(Teleborsa) - Vale quasiilda rinnovare entro la fine della legislatura in corso. Da oggi fino ad aprile 2023 scadono, infatti, 233,5 miliardi di btp, arrivano a fine corsa 106,9 miliardi di bot, 27,1 miliardi di cct e 29,2 miliardi di ctz: nell'arco dei prossimi 14 mesi, quindi, scadono titoli pubblici per 396,9 miliardi. Lo rileva una analisi di, basata su dati del ministero dell'Economia.In totale, iin circolazione valgono, dei quali 1.927,7 miliardi sono btp, 106,9 miliardi bot, 151,3 miliardi cct e 29,2 miliardi ctz. Questi i dati principali di un'analisi del Centro studi di Unimpresa secondo cui nel 2022 il debito ancora da rinnovare è di 332,8 miliardi, nel 2023 di 256,2 miliardi, nel 2024 di 238,6 miliardi e nel 2025 di 201,2 miliardi."Nonostante la presenza, alla guida del governo, di, che evidentemente da solo non basta ad assicurare tutti gli interlocutori del Paese, loè salito a quota 168,5 punti: la fiducia degli investitori internazionali e italiani sul nostro debito sembra ridimensionarsi progressivamente. La traiettoria deltraè segnata e la fine della legislatura inevitabilmente farà allargare la forbice. Frattanto, ci accingiamo a ricevere dall'Unione europea i 191 miliardi del, dei quali solo 69 miliardi sono sussidi a fondo perduto mentre gli altri 122 miliardi sono prestiti da restituire ovvero nuovo debito, che cresce", ha commentato il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora.