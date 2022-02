Genertel, Moraldi: "Soluzioni Sci e Sci Plus in linea cn strategia full digital"

(Teleborsa) - Genertel, la compagnia assicurativa 100% nativa digitale diretta di Generali Country Italia, ha presentato la scorsa settimana un nuovo prodotto che copre i bisogni relativi al benessere ed, in particolare, le attività legate allo Sci e agli Sport invernali, nell'ambito della sua strategia full digital. Ne ha parlato in una intervista a Teleborsa Fabio Moraldi, Responsabile Area Industria di Genertel."Questa scelta nasce dalla nostra strategia digitale, presentata in ottobre al mercato, che comprendeva quattro ecosistemi di bisogno che saremmo andati a coprire nei prossimi due anni: mobilità, casa, benessere e coperture pet. Abbiamo continuato in coerenza con questa strategia e, a dicembre, c'è stato il lancio del primo prodotto in ambito mobilità"."Avevamo annunciato altre novità in ambito casa, salute e pet fra fine 2022 e inizio 2023, ma abbiamo accelerato molto questo percorso, in particolare in ambito benessere, comprendendo anche lo sci, e ci siamo già lanciato con il primo prodotto non motor della nuova compagnia digitale"."Abbiamo lanciato due prodotti differenti: Sci e Sci Pass. Entrambi assolvono l'obbligo normativo di coprire la responsabilità civile sulla pratica dello sci e degli sport invernali. In particolare, il prodotto Sci che è un prodotto base, con un prezzo di lancio di 2,50 euro, ha quattro coperture: RC che assolve l'obbligo normativo, il prodotto Assistenza venduto in partnership con Europe Assistance, i prodotti Soccorso ed Infortuni. Il prodotto Sci Plus va ad aggiungere a questo prodotto base altre cinque garanzie: due obbligatorie e tre opzionali. Quelle obbligatorie sono la tutela da ricovero e la tutela legale, quelle opzionali rimborsi danni da attrezzatura, rimborso delle lezioni perse in caso di infortunio e malattia e possibili indennità da incidente"."Questo prodotto ha a particolarità di essere un prodotto che nasce come instant, quindi fondamentalmente, si attiva 30 minuti a partire dall'acquisto la polizza"."Tutta questa combinazione di garanzie che abbiamo descritto ha il vantaggio di essere molto flessibile per il cliente, quindi un prodotto modulare, con un numero di garanzie molto elevato rispetto ai prodotti disponibili sul mercato. Il cliente si trova a fare una esperienza digitale, quindi può scorrere il suo prodotto personalizzato, configurarlo, acquistare il suo prodotto senza neanche parlare con un operatore, acquistando tramite carta o PayPal, in totale autonomia, basta che lo faccia 30 minuti prima di accedere agli impianti sciistici. Si può acquistare la copertura fino ad un massimo di 10 persone, anche che non fanno parte della stessa famiglia, ad esempio un gruppo di amici, e nel caso di sinistro, la denuncia può essere fatta direttamente online, dove c'è una pagina dedicata che permette di sporgere denuncia rispetto all'evento che è intercorso"."Assolutamente, si, per noi il futuro è già qui, nel senso che stiamo andando in digitale da almeno due mesi, come esperienza completamente digitale e, quindi, i prossimi ecosistemi che genereremo andranno in un'ottica di continuità con questa esperienza completamente digitale per il cliente".