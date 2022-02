In rosso la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione negativa perche, insieme alle altre piazze asiatiche, segue il calo di Wall Street, la vigilia, con gli investitori che guardano alle evoluzioni geopolitiche al confine con l'Ucraina.L'indice giapponesesta lasciando sul parterre lo 0,79%, mentre, al contrario,guadagna l'1,20% rispetto alla seduta precedente.Variazioni negative per(-1,28%); con analoga direzione, in ribasso(-1,05%).In rialzo(+1,46%); leggermente negativo(-0,59%).La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,07%. Seduta fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,15%.Il rendimento per l'è pari 0,21%, mentre il rendimento deltratta 2,8%.