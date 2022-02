Rally di Banca Generali, mercato premia nuovo piano al 2024

Banca Generali

Banca Generali

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,81%.La banca guidata da Gian Maria Mossa ha presentato il nuovo piano al 2024 , che prevede una crescita media annua dell'utile netto ricorrente del 10-15% e un dividendo per azione cumulato di 7,5-8,5 euro. Banca Generali punta a un target di clientela ampliato, "raggiungibile con un'offerta e con soluzioni maggiormente personalizzate, caratterizzate da un servizio reso ancor più efficace ed efficiente dal binomio consulente-tecnologia".Il movimento del, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,69. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,87.