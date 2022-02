Somec, perfezionato l'acquisto del 20% residuo di GICO

Somec

(Teleborsa) -ha– Grandi Impianti Cucine, società attiva nella fornitura chiavi in mano di grandi impianti per cucine di alta gamma. La società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile sale così al 100% di GICO. Nata nel 1971 a Vazzola (TV), GICO è una delle aziende più longeve nel distretto del cooking professionale italiano."Controllare il 100% di GICO rappresenta un'operazione dall’, sia poiché risponde all'interesse che sta sempre più riscontrando il settore del cooking professionale, confermato dai crescenti investimenti nell'hotellerie di lusso e nella ristorazione d'alta gamma, sia perchédel nostro gruppo nel segmento Sistemi e Prodotti di Cucine Professionali", ha commentato, presidente di Somec."Il supporto allo Chef Carlo Cracco nell'apertura del nuovo ristorante Cracco Portofino e la partecipazione al World Expo 2020 Dubai quale Silver Sponsor ufficiale del Padiglione Italia, rappresentano i progetti più recenti che confermano GICO quale", ha aggiunto.