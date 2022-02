Vendite su Saipem condannata da Tribunale di Algeri

Saipem

FTSE MIB

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

(Teleborsa) - Giornata di vendite su, che tratta in ribasso dello 0,75%.La società è stata condannata in Algeria a pagare 192 milioni di risarcimento nell'ambito di un procedimento penale per le modalità di assegnazione di un progetto nel 2008, che peserà comunque sui conti del 2021.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,116 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,153. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,101.